Силы ПВО в течении двух часов уничтожили три украинских дрона

Два БПЛА сбиты над территорией Смоленской области, один — над Воронежской областью.
А с 15:00 до 19:00 мск 12 сентября дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество дронов были нейтрализованы в небе над Белгородской областью.
