Силы ПВО в течении двух часов уничтожили три украинских дрона

12 сентября в период с 21:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Два БПЛА сбиты над территорией Смоленской области, один — над Воронежской областью.

А с 15:00 до 19:00 мск 12 сентября дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. Наибольшее количество дронов были нейтрализованы в небе над Белгородской областью.

