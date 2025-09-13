ВХ: ВС России могли повторить операцию «Труба» в районе Купянска

Как сообщало URA.RU ранее, операция по проникновению в тыл ВСУ через газопровод началась в начале марта и заняла более недели. Основной целью была диверсия в тылу противника, чтобы вынудить украинские силы отступить из занятых населенных пунктов в Курской области в Суджу, где бы их и встретили российские солдаты.