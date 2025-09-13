ВХ: ВС России могли повторить операцию «Труба» в районе Купянска

Российские войска провели очередную успешную операцию.
Вооруженные силы РФ, вероятно, провели операцию, аналогичную той, что состоялась на Курщине весной 2025 года, в районе Купянска Харьковской области. Российские бойцы также использовали газопровод для выхода в городские кварталы через лесные массивы. Об этом пишет telegram-канал «Военная хроника».
«Приходят сообщения, что российская армия устроила очередную операцию “Труба”. В этот раз по газопроводу прошли в районе Купянска и вышли в городские кварталы через лес», — говорится в сообщении.
Других подробностей telegram-канал не приводит. При этом отмечает, что «все снова произошло неожиданно для ВСУ, операция была продумана как надо». Официального подтверждения этим сведениям на текущий момент нет.
Как сообщало URA.RU ранее, операция по проникновению в тыл ВСУ через газопровод началась в начале марта и заняла более недели. Основной целью была диверсия в тылу противника, чтобы вынудить украинские силы отступить из занятых населенных пунктов в Курской области в Суджу, где бы их и встретили российские солдаты.
Бойцы провели несколько дней в полной темноте. Также у них был ограничен доступ к свежему воздуху. В таких условиях им пришлось преодолеть более 15 километров по трубе диаметром 1,4 метра. После успешного выхода на поверхность в промышленной зоне Суджи российские войска нанесли удар по украинским силам, которые были вынуждены отступить.