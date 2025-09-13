Ричмонд
Губернатор Чибис сообщил об обнаружении беспилотников около вокзала Мурманска

Мультикоптеры обнаружены в районе мурманского ж/д вокзала.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 12 сентября вблизи мурманского железнодорожного вокзала зафиксировали пролеты беспилотников. У местных властей не было информации о разрешении на использование соответствующих дронов. По внешнему виду все БПЛА — гражданские. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«В районе железнодорожного вокзала обнаружены беспилотные летательные аппараты… Просим сохранять спокойствие и временно воздержаться от нахождения вблизи вокзала», — написал Андрей Чибис.

Спустя несколько часов, ночью 13 сентября, глава региона оповестил об отсутствии опасности. Он подчеркнул, что вокзал продолжает работу в штатном режиме.

Прошлой ночью сообщалось об угрозе атаки БПЛА на территории Ленинградской области. В связи с введенной в регионе воздушной опасностью работу временно прекратил аэропорт Пулково.

