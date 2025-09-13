Ричмонд
В Мурманске в районе вокзала нашли неопознанные БПЛА

В Мурманске рядом с железнодорожным вокзалом были обнаружены неизвестные беспилотники.

В Мурманске рядом с железнодорожным вокзалом были обнаружены неизвестные беспилотники. Об этом в своем телеграм-канале проинформировал губернатор области Андрей Чибис.

«В городской администрации и ЕДДС отсутствует информация о разрешениях на их полеты. Все аппараты — мультикоптеры, по внешнему виду — гражданские», — пояснил глава региона.

Губернатор обратился к жителям и гостям города воздержаться от нахождения вблизи вокзала. По его информации, на месте работали оперативные службы. Местные СМИ писали, что здание было оцеплено правоохранителями.

Позже Чибис сообщил, что железнодорожный вокзал возобновил работу в штатном режиме. И поблагодарил силовиков за оперативную работу.

