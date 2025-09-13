Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что Польша поспешно возложила ответственность за инцидент с беспилотниками на Москву без предъявления доказательств, хотя Варшава признала возможность залета дронов с территории Украины. В Кремле и Минобороны РФ также подчеркнули отсутствие подтверждений российской причастности и выразили готовность к консультациям с польской стороной.