В районе ж/д вокзала в Мурманске нашли гражданский дрон

Чибис около 22.40 мск пятницы сообщал, что в районе железнодорожного вокзала Мурманска найдены беспилотники — «мультикоптеры, по внешнему виду — гражданские». При этом в городской администрации и ЕДДС не было информации о разрешениях на их полеты.
«Опасность миновала. Железнодорожный вокзал работает в штатном режиме. Благодарю правоохранительные органы за оперативную работу», — написал Чибис в Telegram-канале.
