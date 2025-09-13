RT: мать летчика-предателя Кузьминова заранее готовилась к отъезду из РФ

Инна раскрыла близким свои планы на отъезд в новогоднюю ночь. Позже мать Кузьминова продала свой автомобиль и покинула страну, утверждая, что ее возвращение состоится в ближайшее время. Однако, как выяснилось впоследствии, данная информация не соответствовала действительности. По данным источника издания, сейчас Инна живет в Испании под другим именем. Ранее она находилась в Южной Корее.