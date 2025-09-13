Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кирка в Юте охранял тот же человек, что и Трампа во время покушения

Официальных комментариев на эту тему не было.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились утверждения, что агент, охранявший Чарли Кирка во время его убийства, тот же, кто находился рядом с Дональдом Трампом во время покушения на него.

Пользователи социальной сети X* обратили внимание на внешнее сходство этих сотрудников и начали выдвигать различные теории, предполагающие, что это может быть не случайное совпадение.

Некоторые пользователи также отметили, будто на видео с места происшествия охрана Кирка подает преступнику секретные знаки. Такие предположения вызвали дополнительный интерес и разгоревшиеся дискуссии вокруг инцидента.

Однако пока нет официальных подтверждений, что это действительно один и тот же человек, и комментариев от властей или представителей охраны по этому поводу не поступало.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что человек, ответственный за убийство Кирка, должен получить смертный приговор.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше