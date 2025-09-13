Кирка в Юте охранял тот же человек, что и Трампа во время покушения

В Сети появились утверждения, что агент, охранявший Чарли Кирка во время его убийства, тот же, кто находился рядом с Дональдом Трампом во время покушения на него.
Пользователи социальной сети X* обратили внимание на внешнее сходство этих сотрудников и начали выдвигать различные теории, предполагающие, что это может быть не случайное совпадение.
Некоторые пользователи также отметили, будто на видео с места происшествия охрана Кирка подает преступнику секретные знаки. Такие предположения вызвали дополнительный интерес и разгоревшиеся дискуссии вокруг инцидента.
Однако пока нет официальных подтверждений, что это действительно один и тот же человек, и комментариев от властей или представителей охраны по этому поводу не поступало.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что человек, ответственный за убийство Кирка, должен получить смертный приговор.