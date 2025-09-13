Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AP: минимум 193 человека погибли в двух авариях на лодках на северо-западе Конго

В африканской республике Конго после двух аварий на лодках погибли 193 человека. Об этом рассказали представители властей.

В Конго утонули люди из-за крушения лодок.

В африканской республике Конго после двух аварий на лодках погибли 193 человека. Об этом рассказали представители властей.

«На северо-западе Конго из-за аварий на лодках погибли по меньшей мере 193 человека, десятки людей пропали без вести. Несчастные случаи произошли в среду и четверг на расстоянии около 150 километров друг от друга в Экваториальной провинции», — передает The Associated Press.

По данным местных властей, в четверг вечером на реке Конго в округе Луколела загорелось и перевернулось судно с почти 500 пассажирами. После крушения лодки недалеко от деревни Маланже в том же округе были спасены 209 человек.

Ранее по меньшей мере четыре человека стали жертвами кораблекрушения у побережья индонезийского острова Бали. Среди находившихся на судне были 53 пассажира и 12 членов экипажа.