AP: минимум 193 человека погибли в двух авариях на лодках на северо-западе Конго

В Конго утонули люди из-за крушения лодок.
В африканской республике Конго после двух аварий на лодках погибли 193 человека. Об этом рассказали представители властей.
«На северо-западе Конго из-за аварий на лодках погибли по меньшей мере 193 человека, десятки людей пропали без вести. Несчастные случаи произошли в среду и четверг на расстоянии около 150 километров друг от друга в Экваториальной провинции», — передает The Associated Press.
По данным местных властей, в четверг вечером на реке Конго в округе Луколела загорелось и перевернулось судно с почти 500 пассажирами. После крушения лодки недалеко от деревни Маланже в том же округе были спасены 209 человек.
Ранее по меньшей мере четыре человека стали жертвами кораблекрушения у побережья индонезийского острова Бали. Среди находившихся на судне были 53 пассажира и 12 членов экипажа.