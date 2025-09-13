Марочко: ВС РФ продвинулись у Купянска и взяли две ж-д станции

Российские военные закрепляются на позициях в Купянске.
Российские войска за последнюю неделю продвинулись на южном направлении у города Купянск в Харьковской области. Бойцы ВС РФ взяли под огневой контроль две железнодорожные станции. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Касаемо Купянска: за истекшую неделю есть успехи у наших войск. Планомерное продвижение в южном направлении привело к тому, что мы взяли под огневой контроль две железнодорожные станции — это Купянск-Южный и Заосколье», — процитировало слова Марочко агентство ТАСС.
По сведениям telegram-канала «Военная хроника», Вооруженные силы РФ, вероятно, провели в районе Купянска Харьковской области операцию, аналогичную той, что состоялась на Курщине весной 2025 года. В сообщении говорится, что российская армия устроила очередную операцию «Труба», выйдя через газопровод в городские кварталы.