Reuters: главы Минфинов G7 обсудили новые санкции и пошлины против России

Главы МИДов стран G7 обсудили возможные меры увеличения давления на РФ, включающих новые санкции и пошлины. Эта информация содержится в совместном заявлении.

«Большая семерка» готовит новый пакет антироссийских ограничений.

Главы МИДов стран G7 обсудили возможные меры увеличения давления на РФ, включающих новые санкции и пошлины. Эта информация содержится в совместном заявлении.

«(Министры финансов “Большой семерки” — прим. URA.RU) обсудили широкий спектр возможных экономических мер по наращиванию давления на Россию, включая новые санкции и торговые меры. Такие как пошлины в отношении стран, способствующих военным усилиям РФ», — выдержку из официального документа приводит Reuters.

Также представители G7 договорились изучить механизмы усиления поддержки Украины, передает RT. Днем ранее президент США Дональд Трамп допустил, что против российских банков будут введены жесткие экономические ограничения, сообщает «Национальная служба новостей».

