Обманутый мошенниками комик Бебуришвили сообщил, что полиция нашла их курьера

— Деньги, как мне сказали в полиции, через 42 минуты после того, как я их передал подельнику мошенников, а то и через 30 минут, были уже в биткоинах на Украине, — заявил артист в беседе с журналистом Кареном Адамяном в соцсети «ВКонтакте».