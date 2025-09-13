Ричмонд
Обманутый мошенниками комик Бебуришвили сообщил, что полиция нашла их курьера

Стендап-комик Андрей Бебуришвили, который отдал мошенникам пять миллионов рублей, рассказал подробности обмана и расследования дела.

После обмана он обратился в правоохранительные органы, там завели уголовное дело.

— Деньги, как мне сказали в полиции, через 42 минуты после того, как я их передал подельнику мошенников, а то и через 30 минут, были уже в биткоинах на Украине, — заявил артист в беседе с журналистом Кареном Адамяном в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, правоохранители нашли курьера, забравшего у него деньги — им оказался 17-летний гражданин РФ. Бебуришвили рассказал, что был на его опознании.

— На момент суда ему исполнилось 18 лет. Он, наверное, отправится во взрослую тюрьму. Я даже как-то не знаю, почему его жалею, — признался он.

Юморист указал, что мошенники сильно запугали его и не давали ему подумать. Им удалось изолировать его от окружающих, и он говорил с ними по телефону около девяти часов подряд.

— Я бросал трубку только в банке, ты не успеваешь задуматься. Если один оператор понял, что дал слабину, тебя переключают на следующего, он тебя возвращает в струю. Рано или поздно ты начинаешь в это верить, — добавил знаменитость.

В марте Бебуришвили сообщил, что его обманули мошенники, выманив у него более пяти миллионов рублей, шантажируя данными о якобы «поддержке Вооруженных сил Украины».