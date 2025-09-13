Авария на канатной дороге на Эльбрусе унесла жизни трех человек: что известно о погибших

В пятницу, 12 сентября, на территории Кабардино-Балкарской Республики произошел смертельный инцидент. Канатная дорога, расположенная на Эльбрусе, оборвалась. Известно о трех погибших, пишет ТАСС.
Так, спасатели обнаружили тела двух мужчин и женщины. Один из погибших — житель Москвы. Его тело нашли в районе озера.
«Предположительно, третий погибший — житель Москвы 1967 года рождения. Он спускался на канатке после восхождения», — сообщили в оперативных службах региона.
Известно, что еще двое погибших — мужчина и женщина — были супругами. В региональном Минздраве также уведомили о девяти пострадавших. Их доставили в медицинские учреждения.
По имеющимся данным, инцидент произошел около 15:00 12 сентября. Посетители канатной дороги, застрявшие в кабинках, висели над землей еще два часа. Эвакуация завершилась к 17:00. Спасателям пришлось работать в крайне экстремальных условиях. Медицинские работники уже ожидали посетителей канатной дороги, когда тех удалось спустить на землю. В СУ СКР по Кабардино-Балкарской Республике завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности гибель трех лиц. Виновникам произошедшего грозит до 10 лет колонии.
Причиной аварии мог стать сход троса с ролика опоры. Специалисты устанавливают точные обстоятельства случившегося. В компании, которой принадлежит канатная дорога, уточнили, что инцидент с тросом произошел на шестой опоре. В специализированных органах проводят проверку, выясняя причины сложившейся ситуации.
Как рассказали в оперслужбах, при аварии на канатной дороге погибла супружеская пара. Стало известно, что жертвами ЧП в Кабардино-Балкарской Республике стали мужчина 1960 года рождения, проживающий в Тырныаузе, и его жена. Женщина родилась в 1990 году. Она проживала в Махачкале.
Ранее авария на канатной дороге произошла в Нальчике. В числе пострадавших оказался ребенок. Всего госпитализировано шестеро человек. Один из них пребывает в тяжелом состоянии. Остальные пять госпитализированных находятся в состоянии средней тяжести.