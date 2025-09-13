Авария на канатной дороге на Эльбрусе унесла жизни трех человек: что известно о погибших

По имеющимся данным, инцидент произошел около 15:00 12 сентября. Посетители канатной дороги, застрявшие в кабинках, висели над землей еще два часа. Эвакуация завершилась к 17:00. Спасателям пришлось работать в крайне экстремальных условиях. Медицинские работники уже ожидали посетителей канатной дороги, когда тех удалось спустить на землю. В СУ СКР по Кабардино-Балкарской Республике завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности гибель трех лиц. Виновникам произошедшего грозит до 10 лет колонии.