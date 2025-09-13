В Петербурге девушку госпитализировали из-за сброшенного ей на голову яйца

Девушка из Санкт-Петербурга получила сотрясение мозга из-за брошенного ей на голову с высоты яйца. Об этом в пятницу, 12 сентября, сообщило издание 78.ru.
Инцидент случился на проспекте Ударников. 16-летняя пострадавшая рассказала, что стояла с подругами возле здания, когда на нее упал какой-то предмет. Вскоре у девушки потемнело в глазах, она потеряла сознание.
— Очнулась я уже на асфальте, меня облили водой, приложили к голове лед, — сообщила она.
Местные жители помогли ей и вызвали скорую помощь. В настоящее время пострадавшая находится в больнице. По мнению медиков, лечение займет неделю, сказано в статье.
Сотрудники Росгвардии задержали четырех юношей, им от 15 до 20 лет, двое из них не принимали участие в произошедшем. Один из двоих подозреваемых пришел в гости к другому, и они решили покидать яйца с восьмого этажа.
