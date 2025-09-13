Ричмонд
Педофил-рецидивист сбежал в Ульяновской области, начались поиски

В Ульяновской области сбежал ранее судимый за педофилию мужчина. Он нарушил условия административного надзора и скрылся. Полиция начала поиски.

Мужчина вышел из колонии пару месяцев назад.

Мужчина вышел из колонии пару месяцев назад.

В Ульяновской области сбежал ранее судимый за педофилию мужчина. Он нарушил условия административного надзора и скрылся. Полиция начала поиски.

«Он вышел из колонии пару месяцев назад и ближайшие полтора года должен был оставаться под административным надзором. Для этого бывшему заключенному надели специальный электронный браслет. Однако насильник сумел срезать устройство и скрылся», — сообщает РЕН ТВ.

По данным полиции, сбежавший мужчина ранее был осужден в 2004 году за изнасилование двух школьников. Его также обвинили в попытке надругаться над еще одним несовершеннолетним.