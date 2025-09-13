Тело одного из пропавших магаданских рыбаков найдено на берегу моря

В Магадане продолжается поисково-спасательная операция после крушения резиновой лодки в акватории Охотского моря.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Магаданской области, местному жителю удалось обнаружить на побережье мыса Красный тело одного из двух рыбаков, пропавших после инцидента в бухте Гертнера.
По предварительным данным, судно с двумя мужчинами на борту перевернулось на расстоянии примерно 700 метров от береговой линии. В настоящее время спасатели задействовали беспилотные летательные аппараты и плавсредства для поисков второго пропавшего рыбака.
