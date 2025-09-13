Fox News: в Чикаго совершено покушение на сотрудника офицера полиции

В пригороде Чикаго напали на сотрудника миграционной полиции, он получил тяжёлые ранения, сообщает Fox News.
По данным телеканала, покушения произошло в ходе проведения рейда. Злоумышленник за рулём автомобиля сбил правоохранителя, протащив его под передним бампером.
«Срочные новости: офицер полиции серьёзно ранен в пригороде Чикаго. Источники сообщают, что инцидент рассматривается, как покушение на убийство офицера ICE», — говорится в сообщении.
Преступник попытался скрыться, но был ликвидирован.
Ранее сообщалось, что ложное сообщение привело к стрельбе в военно-морской академии в Соединённых Штатах.