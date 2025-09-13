В Ульяновской области полиция ищет сбежавшего осужденного за педофилию

В 2004 году мужчина изнасиловал двух школьников, за что получил наказание в виде нахождения в колонии. Несколько месяцев назад он был освобожден и должен был оставаться под административным надзором, однако, несмотря на специальный электронный браслет, ему удалось сбежать.