Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ульяновской области полиция ищет сбежавшего осужденного за педофилию

Мужчина был осужден за совращение двух школьников в 2004 году.

Источник: Аргументы и факты

В Ульяновской области правоохранители разыскивают мужчину, осужденного за совращение несовершеннолетних. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В 2004 году мужчина изнасиловал двух школьников, за что получил наказание в виде нахождения в колонии. Несколько месяцев назад он был освобожден и должен был оставаться под административным надзором, однако, несмотря на специальный электронный браслет, ему удалось сбежать.

В настоящее время в регионе организованы масштабные поиски сбежавшего рецидивиста.

Ранее в Санкт-Петербурге охранника задержали по подозрению в совращении подростка. Известно, что ранее он судим не был.