Пенсионер из Владивостока предстанет перед судом за наезд на девушку

Согласно заключению экспертизы, полученные девушкой травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью. В рамках расследования в отношении обвиняемого заявлен гражданский иск о возмещении ущерба на сумму свыше 1 миллиона рублей. Для обеспечения иска наложен арест на автомобиль и денежные средства, находящиеся на расчётном счёте мужчины.