Пенсионер из Владивостока предстанет перед судом за наезд на девушку

Следствие установило, что водитель не уступил дорогу на пешеходном переходе.

Источник: Аргументы и факты

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 68-летнего жителя Владивостока, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Инцидент произошёл во Владивостоке на улице Борисенко возле дома № 4. Водитель, управляя автомобилем Nissan Safari, направляясь в сторону улицы Спортивной, не уступил дорогу 22-летней девушке, пересекавшей проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой. В результате произошёл наезд на человека.

Согласно заключению экспертизы, полученные девушкой травмы квалифицированы как тяжкий вред здоровью. В рамках расследования в отношении обвиняемого заявлен гражданский иск о возмещении ущерба на сумму свыше 1 миллиона рублей. Для обеспечения иска наложен арест на автомобиль и денежные средства, находящиеся на расчётном счёте мужчины.

После завершения всех процессуальных действий уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.