RT: мать Кузьминова уехала из России за семь месяцев до предательства сына

Инна Кузьминова, мать российского перебежчика Максима Кузьминова, заблаговременно готовилась к выезду из страны, сообщили знакомые семьи телеканалу RT. По их данным, женщина покинула Россию за семь месяцев до того, как её сын совершил предательство.
Кузьминова уехала практически с одной маленькой сумочкой и без багажа, утверждая, что направляется к родственникам в другой город России. Однако позже выяснилось, что это была ложь. По словам подруги, о своем намерении уехать женщина сообщила близким в новогоднюю ночь.
Подруга также отметила, что мать перебежчика объявила, что отправляется в «лучшую жизнь», предложив ей приобрести автомобиль, на котором затем и была довезена до аэропорта. По информации источников, сейчас Кузьминова может находиться в Испании, возможно, используя чужую фамилию.
Напомним, пилота-перебежчика Максима Кузьминова, который в 2023 году угнал российский военный вертолет Ми-8, в феврале застрелили на парковке двое нападавших. Тело Кузьминова похоронено в безымянной могиле на юге Испании.