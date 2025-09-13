RT: мать Кузьминова уехала из России за семь месяцев до предательства сына

Кузьминова уехала практически с одной маленькой сумочкой и без багажа, утверждая, что направляется к родственникам в другой город России. Однако позже выяснилось, что это была ложь. По словам подруги, о своем намерении уехать женщина сообщила близким в новогоднюю ночь.