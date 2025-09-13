Ричмонд
В Ивановской области объявили опасность БПЛА

В Ивановской области введен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Система предупреждения атак приведена в действие. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале оперативного штаба региона.

ПВО перевели в режим готовности из-за угрозы дронов.

«Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку. Сохраняйте бдительность. Следите за дальнейшими оповещениями оперштаба», — говорится в сообщении штаба.

Ранее, 8 сентября, в Ивановской области также был введен режим повышенной готовности из-за угрозы атак беспилотников, а также запущена система оповещения. В регионе организовывали постоянный мониторинг ситуации и контроль за обстановкой.

