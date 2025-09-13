Ричмонд
В Магадане нашли тело одного из рыбаков с перевернувшейся в Охотском море лодки

На берегу мыса Красный в Охотском море очевидец обнаружил тело одного из пропавших рыбаков с перевернувшейся резиновой лодки. Об этом сообщили в МЧС Магаданской области.

Источник: Life.ru

По факту гибели человека проходят оперативно-следственные мероприятия. Спасатели отметили, что продолжаются поиски второго мужчины. Для этого задействовали беспилотные летательные аппараты и плавсредства.

ЧП произошло 12 сентября, когда резиновая лодка с двумя рыбаками перевернулась в бухте Гертнера в Охотском море. Спасатели, прибывшие на место происшествия, нашли только лодку, но людей поблизости не оказалось.

В поисках участвовали 31 человек, которые использовали 11 единиц техники. Сотрудники МЧС обследовали береговую линию от устья реки Дукча до мыса Красный протяжённостью 6,9 километра с помощью беспилотников. Поисковые работы приостановили с наступлением темноты и возобновили утром 13 сентября.

Ранее Life.ru сообщал, как потерявшийся пенсионер провёл в лесах Ленинградской области 16 дней. Александр Шавров из деревни Жилоток ушёл за грибами в конце августа и был вынужден отпраздновать 68-летие среди деревьев.