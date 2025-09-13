Польша признала, что вторгшиеся в ее воздух БПЛА, летели и с Украины: что известно о скандальном инциденте

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский публично подтвердил, что часть беспилотников, зафиксированных в ночь с 9 на 10 сентября в польском воздушном пространстве, прибыли не только из Белоруссии, но и с территории Украины. При этом польские лидеры, а также их союзники по ЕС и НАТО обвинили Россию во вторжении в воздушное пространство Польши. Москва уже озвучила свою позицию в ООН и уточнила характер инцидента. Подробности о произошедшем и самые свежие детали о происшествии — в материале URA.RU.