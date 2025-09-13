Ричмонд
СБУ объявила в розыск сенатора Клишаса

Клишасу предъявляют обвинения в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины.

Источник: Аргументы и факты

Служба безопасности Украины официально объявила в розыск сенатора Совета Федерации Андрея Клишаса, сообщает РИА Новости. По имеющейся информации, розыск ведется с марта 2022 года.

Клишасу предъявляют обвинения в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины.

Кроме того, с февраля 2022 года имя Клишаса занесено в базу данных украинского сайта «Миротворец»*, который публикует информацию о людях, которых украинские правоохранительные органы считают причастными к экстремистской деятельности.

Ранее киевский режим объявил в розыск российского исполнителя Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). В ответ на это решение артист процитировал строчку из одной из своих песен.

* По решению суда запрещен в РФ.