СБУ объявила в розыск сенатора Клишаса

Служба безопасности Украины официально объявила в розыск сенатора Совета Федерации Андрея Клишаса, сообщает РИА Новости. По имеющейся информации, розыск ведется с марта 2022 года.
Клишасу предъявляют обвинения в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины.
Кроме того, с февраля 2022 года имя Клишаса занесено в базу данных украинского сайта «Миротворец»*, который публикует информацию о людях, которых украинские правоохранительные органы считают причастными к экстремистской деятельности.
Ранее киевский режим объявил в розыск российского исполнителя Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). В ответ на это решение артист процитировал строчку из одной из своих песен.
* По решению суда запрещен в РФ.