В Хабаровском крае подросток-байкер сбил школьника на велосипеде и уехал

Попытка скрыться от ГАИ не увенчалась успехом.

Источник: РИА "Новости"

В Николаевске-на-Амуре юный мотоциклист наехал на ребёнка и попытался сбежать, но вскоре был пойман инспекторами. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региональной ГАИ.

Авария произошла в пятницу, 12 сентября около 16 часов. 16-летний подросток на мотоцикле Regul Moto врезался в 9-летнего мальчика, который катался на велосипеде. В результате столкновения ребёнок попал в больницу со множественными ушибами. Ему оказана вся необходимая медпомощь.

Виновник аварии скрылся с места, но вскоре его нашли и доставили в отдел. Сейчас полиция проводит проверку в отношении юноши. По её итогам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.