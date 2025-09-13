Ричмонд
Politico: ЕС в декабре будет рекомендовать ужесточить визовый режим для россиян

Евросоюз вновь намерен ужесточить визовую политику для РФ.

Еврокомиссия подготовит рекомендации для стран ЕС по ужесточению ограничений на выдачу виз гражданам России и других «недружественных государств». Документ планируется опубликовать в конце декабря 2025 года. Об этом пишут западные СМИ.

«Документ не станет устанавливать обязательные правила, а вместо этого будет содержать общие рекомендации, включая более строгие критерии для въезда россиян в страны блока. Он будет частично сфокусирован на решении возникающих проблем, особенно связанных с рисками безопасности», — пишет Politico.

По сведениям издания, ряд европейских стран, граничащих с Россией, в течение нескольких лет призывали Брюссель принять подобные рекомендации, подчеркивая, что ужесточение визовой политики «назрело давно». Рассматриваемые меры не связаны с очередным, 19-м пакетом антироссийских санкций.

Как сообщало URA.RU ранее, главы МИДов стран G7 обсудили возможные меры увеличения давления на РФ, включающие новые санкции и пошлины. Также представители «Группы семи» договорились изучить механизмы усиления поддержки Украины.

