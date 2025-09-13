Ричмонд
NHK: в Японии при аварийной посадке самолёта пострадали пять человек

Сработала сигнализация, предупреждающая о возможном возгорании в грузовом отсеке.

Источник: Аргументы и факты

Пассажирское воздушное судно, следовавшее рейсом из Токио на Филиппины, совершило посадку в аэропорту Кансай в Японии, сообщает NHK.

По данным телеканала, пострадали пять человек, они получили лёгкие травмы.

Самолёт вылетел из аэропорта Нарита, который находится неподалёку от Токио. Он был на высоте десять тысяч в 200 километрах от побережья префектуры Вакаяма, когда сработала сигнализация. Речь идёт о сигнализации, предупреждающей о возможном пожаре в грузовом отсеке.

В воздушной гавани Кансай пассажиры эвакуировались по надувным трапам, пять человек получили травмы.

«Тушение возгорания не производилось. Взлётно-посадочные полосы были закрыты несколько часов, однако потом работа аэропорта возобновилась в полном объёме», — говорится в сообщении.

