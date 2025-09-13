NHK: в Японии при аварийной посадке самолёта пострадали пять человек

Самолёт вылетел из аэропорта Нарита, который находится неподалёку от Токио. Он был на высоте десять тысяч в 200 километрах от побережья префектуры Вакаяма, когда сработала сигнализация. Речь идёт о сигнализации, предупреждающей о возможном пожаре в грузовом отсеке.