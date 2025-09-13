Российский спецназ уничтожил взвод ВСУ на Алексеевском острове

В феврале 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Российские войска уже третий год продолжают продвигаться в зоне проведения СВО, освобождая новые населенные пункты и стремясь к достижению целей, определенных президентом.