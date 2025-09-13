Спецназ ВС РФ уничтожил взвод ВСУ в Херсонской области.
Взвод украинской пехоты, удерживавший Алексеевский остров в Херсонской области, был полностью уничтожен спецназом военной разведки и расчетами ударных беспилотников группировки войск «Днепр». Об этом сообщил командир одной из групп спецназа с позывным Зак.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссийский «Упырь» прорвал защиту ВСУ под Харьковом: карта СВО на Украине 12 сентября.
«Был уничтожен взвод противника: часть из которых была уничтожена бойцами специального назначения, а часть была, при покидании острова, разбита прямо на Днепре, прямо в воде», — рассказал командир спецназа. Его слова передает РИА «Новости».
В феврале 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Российские войска уже третий год продолжают продвигаться в зоне проведения СВО, освобождая новые населенные пункты и стремясь к достижению целей, определенных президентом.
Так ранее подразделения российской армии установили огневой контроль над автомобильной дорогой, соединяющей Херсон и Николаев. На этих участках постоянно ведется работа беспилотников.