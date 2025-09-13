Ричмонд
Вдова Кирка заявила о возмездии за мужа и причине его смерти

Американского политика и активиста Чарли Кирка убили за проповедование патриотизма и милосердной любви Божией.

«Они убили Чарли за то, что он проповедовал патриотизм, веру и милосердную любовь Божию», — отметила она.

Эрика впервые после убийства мужа выступила с официальными комментариями. Трансляцию ее выступления транслировали американские телеканалы.

Она заявила, что дело Чарли Кирка будет продолжено его сторонниками. И предупредила, что его убийство разожгло сильный огонь.

Кирк неоднократно выступал против помощи киевскому режиму. Он резко высказывался в адрес Владимира Зеленского и называл Крым частью России. Сообщалось, что именно Кирк помог выиграть президентские выборы Дональду Трампу, обеспечив высокую явку молодежи.

Ранее «МК» писал, что правоохранительные органы США идентифицировали подозреваемого в убийстве известного политического активиста Чарли Кирка. Им оказался 22-летний житель штата Юта Тайлер Робинсон, который был задержан при содействии собственного отца.

