Производственный цех загорелся в Усолье-Сибирском

Сегодня утром, 13 сентября, произошёл пожар в производственном цехе на улице Молотовой в Усолье-Сибирском. К ликвидации огня привлечены 22 огнеборца и восемь единиц техники. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.