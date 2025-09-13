Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Производственный цех загорелся в Усолье-Сибирском

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня утром, 13 сентября, произошёл пожар в производственном цехе на улице Молотовой в Усолье-Сибирском. К ликвидации огня привлечены 22 огнеборца и восемь единиц техники. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

В социальных сетях распространились кадры, на которых видно огонь и чёрный дым над городом.

Причины и обстоятельства произошедшего, а также информация о возможных пострадавших уточняются.

Ранее агентство сообщало, что короткое замыкание стало причиной пожара в кафе на улице Декабрьских Событий в Иркутске утром 10 сентября. Заведение общепита располагалось на первом этаже многоэтажки, что привело к задымлению в здании.