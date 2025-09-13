Производственный цех загорелся в Усолье-Сибирском

Сегодня утром, 13 сентября, произошёл пожар в производственном цехе на улице Молотовой в Усолье-Сибирском. К ликвидации огня привлечены 22 огнеборца и восемь единиц техники. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
В социальных сетях распространились кадры, на которых видно огонь и чёрный дым над городом.
Причины и обстоятельства произошедшего, а также информация о возможных пострадавших уточняются.
Ранее агентство сообщало, что короткое замыкание стало причиной пожара в кафе на улице Декабрьских Событий в Иркутске утром 10 сентября. Заведение общепита располагалось на первом этаже многоэтажки, что привело к задымлению в здании.