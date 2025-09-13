Ричмонд
Кирк планировал баллотироваться на государственную должность

Кирк видел одним из главных своих приоритетов возрождение американской семьи.

Источник: Аргументы и факты

Погибший консервативный политик и активист Чарли Кирк не исключал возможность баллотироваться на государственную должность, подчеркнула его супруга Эрика в своем первом выступлении после трагической гибели мужа.

По её словам, он видел одним из главных своих приоритетов возрождение американской семьи.

Эрика отметила, что многие интересовались у неё, планировал ли Чарли участие в выборах, и она рассказала, что в частных разговорах он делился именно такими намерениями. Он считал укрепление семейных ценностей ключевой задачей своей возможной политической деятельности.

Напомним, в Чарли Кирка выстрелили 10 сентября во время выступления в Университете долины Юта в городе Орем. Мужчина получил ранение в шею. Он скончался в больнице.