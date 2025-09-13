На Камчатке зафиксировали восемь афтершоков за сутки

Главное управление МЧС по Камчатскому краю сообщило о восьми афтершоках магнитудой до 4,9, произошедших в течение минувших суток.
«За сутки произошло 8 афтершоков магнитудой от 3,7 до 4,9», — следует из сообщения главка.
Так, накануне у побережья Камчатки произошло 29 подземных толчков магнитудой до 5,7, из которых четыре ощущались населением с интенсивностью до 4 баллов.
При этом информация о показателях инструментальной интенсивности в населенных пунктах со стороны ученых и спасателей отсутствует.
Напомним, что самые мощные с 1952 года подземные толчки магнитудой 8,8 были зарегистрированы на Камчатке 30 июля.
Ранее президент РАН Геннадий Красников рассказал, что об июльском землетрясении на Камчатке ученые предупреждали еще за год. При этом в академии отметили эффективность действий региональных властей, которые организовали оперативную работу по укреплению зданий.