Пенсионерку из Красноярска, потерявшую сына, обманули на 13,5 млн руб

Расстроенную женщину развели по стандартной схеме.

В мае 2025 года пожилая женщина из Дзержинского района получила звонок мошенника, который сказал, что её SIM-карта скоро перестанет работать. Она назвала ему номер второго телефона с аккаунтом на «Госуслугах».

Через несколько недель другой человек, представившийся полицейским, обвинил женщину в переводе денег и начал угрожать уголовным делом. Он заставил её установить приложение для удалённого доступа к телефону.

Мошенники знали о предстоящих выплатах по смерти сына женщины и начали долгую схему выманивания денег под видом «защиты». Девять миллионов рублей она сняла по их приказу и передавала курьеру в тёмной одежде.

Чтобы вернуть деньги, мошенники заставили женщину записать видео с оскорблениями в свой адрес и выложить его в соцсети. После этого она обратилась в полицию.

Общий ущерб превысил 13,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.