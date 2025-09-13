«Восточный часовой»: что известно о начале масштабной операции НАТО у границ России

НАТО намерена запустить операцию под названием «Восточный часовой» в ответ на недавний инцидент с беспилотниками на территории Польши. Об этом сообщил генсек альянса Марк Рютте. По его словам, основная задача новой операции заключается в укреплении оборонительных возможностей восточного крыла организации.
Активная фаза военных мероприятий стартует в ближайшее время и будет осуществляться с задействованием различных ресурсов государств-членов НАТО. Что известно об операции «Восточный часовой», которую проводит Североатлантический альянс, — в материале URA.RU.
Поддержка 46 стран: голосование за операцию.
В пятницу, 12 сентября, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке западные партнеры выступили с совместным заявлением, в котором Россия обвинялась в якобы нарушении воздушного пространства Польши с помощью беспилотников. Документ был оглашен замминистра иностранных дел Польши Марцином Босацким и получил поддержку 46 стран-членов ООН, а также делегации Евросоюза. При этом в ООН состоят 193 страны, большинство из которых не поддержали обвинения в адрес РФ.
В заявлении отмечалось, что действия Москвы расцениваются как «акт эскалации, провокация и нарушение норм международного права и Устава ООН». К списку государств, поддержавших заявление, вошли США, Канада, страны Евросоюза, Украина, Грузия, Япония, Республика Корея и другие. В то же время большинство стран—членов ООН, в том числе представители крупных государств Азии, Африки и Латинской Америки, предпочли воздержаться от выражения поддержки. США выразили решимость отстаивать территориальную целостность Польши и других членов НАТО.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отверг выдвинутые обвинения, подчеркнув, что технические возможности беспилотников не позволяли им проникнуть на территорию Польши. Китай, Индия и ряд других государств призвали к проявлению сдержанности и не стали поддерживать обвинения в адрес Москвы.
«Восточный часовой»: начало операции.
Вслед за инцидентом с беспилотниками Марк Рютте сообщил о начале операции «Восточный часовой». На пресс-конференции в Брюсселе он подчеркнул, что противодействие агрессии и обеспечение безопасности всех государств-членов альянса остаются приоритетными задачами, а укрепление восточного рубежа рассматривается как ключевое направление деятельности. По словам Рютте, запуск инициативы «Восточный часовой» направлен на дальнейшее усиление позиций НАТО на востоке Европы.
В рамках операции планируется нарастить военное присутствие стран-участниц альянса в Восточной Европе. В мероприятиях задействованы воинские контингенты Дании, Германии, Франции, Великобритании и ряда других государств. Польша заручилась поддержкой партнеров: Франция направила три истребителя Rafale, Великобритания предоставила звено Eurofighter Typhoon, Чехия перебросила на помощь три вертолета Ми-17 и около сотни военнослужащих, Швеция выделила авиационную технику и комплексы противовоздушной обороны.
Нидерланды усилили свою группировку, направив дополнительно 300 военнослужащих, а также развернув системы Patriot и средства борьбы с беспилотниками. Германия удвоила число истребителей Eurofighter, патрулирующих польскую границу. Кроме того, Литва и Эстония объявили о намерении увеличить численность своих подразделений в рамках натовских миссий.
Одновременно с этим польские власти заявили о временном закрытии границы с Беларусью на период проведения российско-белорусских стратегических учений «Запад-2025», которые завершатся 16 сентября. Варшава отметила, что эти меры «продиктованы необходимостью предотвращения возможных инцидентов и защиты объектов критической инфраструктуры». В свою очередь, представители России и Беларуси подчеркнули, что учения носят исключительно оборонительный характер и не представляют угрозы для соседних стран.
Инцидент в Польше.
Перед началом операции НАТО «Восточный часовой» в Польше произошел инцидент с беспилотниками. Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о вероятном нарушении воздушного пространства страны в ночное время, заявив, что ответственность за это несут якобы «российские беспилотники».
Вслед за этим инцидентом европейские государства выступили с призывом усилить антироссийские санкции, расценив произошедшее как недопустимое. Помимо этого, польские власти обратились к НАТО с просьбой о задействовании статьи 4 Североатлантического договора.
Почему Россия тут ни при чем.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российские беспилотники обладают максимальной дальностью полета до 700 километров, что исключает возможность их достижения территории Польши. В Минобороны РФ уточнили, что удары были нанесены исключительно по целям, расположенным на территории Украины.
В Москве выразили готовность к проведению консультаций с польской стороной, подчеркнув, что предъявляемые обвинения используются исключительно для обоснования наращивания военного контингента НАТО в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что руководители Евросоюза и НАТО регулярно выдвигают обвинения в адрес России относительно провокаций, не предоставляя при этом убедительных доказательств. Помимо прочего, глава МИД Польши Радослав Сикорский подтвердил, что часть дронов прибыла на территорию страны с Украины.