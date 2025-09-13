В пятницу, 12 сентября, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке западные партнеры выступили с совместным заявлением, в котором Россия обвинялась в якобы нарушении воздушного пространства Польши с помощью беспилотников. Документ был оглашен замминистра иностранных дел Польши Марцином Босацким и получил поддержку 46 стран-членов ООН, а также делегации Евросоюза. При этом в ООН состоят 193 страны, большинство из которых не поддержали обвинения в адрес РФ.