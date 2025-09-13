В МЧС рассказали о масштабном пожаре в Иркутской области

Ранее в Московской области также произошел крупный пожар на мебельном складе в поселке Некрасовский, где площадь возгорания превысила 500 квадратных метров, а к тушению были привлечены дополнительные силы МЧС. Оба случая привлекли внимание к вопросам пожарной безопасности на промышленных и складских объектах в разных регионах России.