Возгорание на площади 4000 квадратов ликвидируют в Иркутской области

Пожар произошел в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Утром 13 сентября загорелся производственный цех. Огонь распространился на площади в 4000 квадратных метров. Об этом оповестили в пресс-службе МЧС.
Так, к тушению пожара привлекли свыше 30 специалистов. На месте ЧП работают 11 единиц спецтехники. В материале отмечается, что силы и средства постепенно наращивают.
«В городе Усолье-Сибирское произошел пожар в здании фанерного комбината на 4000 квадратов. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказано в сообщении.
Ночью 12 сентября пожар произошел в порту Приморска Ленобласти. Горело одно из суден. Возгорание было оперативно ликвидировано. На объекте сработала система пожаротушения. Пламя не распространилось на соседние постройки.