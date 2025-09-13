Ричмонд
Возгорание на площади 4000 квадратов ликвидируют в Иркутской области

Утром 13 сентября в Иркутской области произошел пожар в производственном здании.

Источник: Комсомольская правда

Пожар произошел в городе Усолье-Сибирское Иркутской области. Утром 13 сентября загорелся производственный цех. Огонь распространился на площади в 4000 квадратных метров. Об этом оповестили в пресс-службе МЧС.

Так, к тушению пожара привлекли свыше 30 специалистов. На месте ЧП работают 11 единиц спецтехники. В материале отмечается, что силы и средства постепенно наращивают.

«В городе Усолье-Сибирское произошел пожар в здании фанерного комбината на 4000 квадратов. По предварительной информации, пострадавших нет», — сказано в сообщении.

Ночью 12 сентября пожар произошел в порту Приморска Ленобласти. Горело одно из суден. Возгорание было оперативно ликвидировано. На объекте сработала система пожаротушения. Пламя не распространилось на соседние постройки.