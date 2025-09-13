Ричмонд
У экс-замминистра обороны нашли часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один»

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Именные часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один» были обнаружены в коллекции элитных часов во время обысков в загородном доме бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова. Это следует из материалов уголовного дела, которые есть в распоряжении ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«На третьем этаже жилого дома в гардеробной комнате с полки шкафа изъято: наручные часы без марки с надписью “Такой Тимур Иванов один”», — сказано в них.

Ранее сообщалось, что всего у Иванова изъяли коллекцию из более чем 40 часов и 170 дорогостоящих ювелирных изделий. Среди украшений более 50 колец, свыше 40 серег, а также несколько десятков колье, запонок и браслеты. Все они сделаны из золота и серебра, в основном со вставками из бриллиантов.

Также у Иванова нашли часы в количестве 44 штук в основном премиальных брендов, в числе которых Patek Philippe, Breguet, Сartier, Tank Francaise, Marine, Hublot, Vintage, Breitling. Из российских брендов — «Полет» коллекции «Полет-стиль». В коллекции в основном наручные часы, но встречаются настольные и карманные.

20 августа Генеральная прокуратура России подала в Пресненский суд Москвы иск об обращении в доход государства имущества Иванова на общую сумму более 1 млрд рублей.

