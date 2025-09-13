У экс-замминистра обороны нашли часы с гравировкой «Такой Тимур Иванов один»

Ранее сообщалось, что всего у Иванова изъяли коллекцию из более чем 40 часов и 170 дорогостоящих ювелирных изделий. Среди украшений более 50 колец, свыше 40 серег, а также несколько десятков колье, запонок и браслеты. Все они сделаны из золота и серебра, в основном со вставками из бриллиантов.