Соучастница убийства адвоката Маркелова Евгения Хасис освободилась из тюрьмы

Маркелова и Бабурову застрелили 19 января 2009 года в центре Москвы. Это преступление стало одним из самых громких в РФ в 2000-х годах. За убийство были осуждены Никита Тихонов, который получил пожизненный срок, и его гражданская жена Евгения Хасис, приговоренная к 18 годам тюрьмы. Мотивом нападения была месть адвокату за его антифашистскую деятельность.