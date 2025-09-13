Соучастница убийства адвоката Маркелова Евгения Хасис освободилась из тюрьмы

Осужденная за убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой Евгения Хасис освободилась после 16 лет тюрьмы. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на материалы суда.
Хасис арестовали в ноябре 2009 года. В конце августа этого года ее освободили из женской исправительной колонии в Мордовии, при этом в отношении нее установили административный надзор.
Маркелова и Бабурову застрелили 19 января 2009 года в центре Москвы. Это преступление стало одним из самых громких в РФ в 2000-х годах. За убийство были осуждены Никита Тихонов, который получил пожизненный срок, и его гражданская жена Евгения Хасис, приговоренная к 18 годам тюрьмы. Мотивом нападения была месть адвокату за его антифашистскую деятельность.
В 2022 году Верховный суд смягчил наказание Хасис, сократив срок с 18 до 17 лет, сказано в статье.
