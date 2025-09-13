Ричмонд
Силы ПВО сбили украинские дроны над тремя районами Ростовской области

Этой ночью, 13 сентября, российские средства противовоздушной обороны отразили налёт беспилотников ВСУ на Ростовскую область. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, БПЛА уничтожили над тремя районами региона.

Источник: Life.ru

«Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском, Морозовском и Чертковском районе», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

По предварительным данным, атака беспилотников ВСУ обошлась без разрушений на земле. Также в администрации уточнили, что люди не пострадали.

Как сообщал Life.ru, кроме этого ночью закрыли для полётов два российских аэропорта — в Волгограде и Ярославле. Временные ограничения ввели для обеспечения безопасности полётов.

