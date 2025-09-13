Силы ПВО сбили украинские дроны над тремя районами Ростовской области

«Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском, Морозовском и Чертковском районе», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
По предварительным данным, атака беспилотников ВСУ обошлась без разрушений на земле. Также в администрации уточнили, что люди не пострадали.
Как сообщал Life.ru, кроме этого ночью закрыли для полётов два российских аэропорта — в Волгограде и Ярославле. Временные ограничения ввели для обеспечения безопасности полётов.
