Соучастница убийства адвоката Маркелова Евгения Хасис вышла на свободу

В 2022 году Верховный суд смягчил наказание для Хасис, снизив срок заключения с 18 до 17 лет. Такое решение было принято в связи с истечением срока давности по обвинению в незаконном обороте оружия, в результате чего ей был оставлен только срок за соучастие в убийстве Маркелова. Убийство Анастасии Бабуровой не было инкриминировано Хасис, поскольку следствие квалифицировало этот эпизод как «эксцесс исполнителя» со стороны Тихонова, то есть как непреднамеренное устранение свидетеля.