Соучастница убийства адвоката Маркелова Евгения Хасис вышла на свободу

Соучастница убийства Маркелова вышла на свободу.
Евгения Хасис, признанная виновной в причастности к убийству адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, освободилась из мест лишения свободы после отбытия 16-летнего срока. Об этом сообщается в судебных материалах.
«Евгения Хасис, осужденная по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, вышла на свободу после 16 лет заключения», — пишет РИА Новости. Агентство ссылается на судебные документы.
Хасис освободили из женской исправительной колонии в Мордовии, где она отбывала наказание с ноября 2009 года. На женщину в конце августа был наложен административный надзор.
В Москве 19 января 2009 года были застрелены адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова — это преступление стало одним из наиболее резонансных в России в 2000-х годах. В совершении убийства были признаны виновными Никита Тихонов, получивший пожизненное заключение, и его гражданская супруга Евгения Хасис, осужденная на 18 лет лишения свободы. Мотивом преступления стала месть Маркелову за его активную антифашистскую деятельность.
В 2022 году Верховный суд смягчил наказание для Хасис, снизив срок заключения с 18 до 17 лет. Такое решение было принято в связи с истечением срока давности по обвинению в незаконном обороте оружия, в результате чего ей был оставлен только срок за соучастие в убийстве Маркелова. Убийство Анастасии Бабуровой не было инкриминировано Хасис, поскольку следствие квалифицировало этот эпизод как «эксцесс исполнителя» со стороны Тихонова, то есть как непреднамеренное устранение свидетеля.