Пожар на 4000 квадратах произошел в цехе в Усолье-Сибирском, ЧП попало на видео

На месте происшествия работают более 30 специалистов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усолье-Сибирском пламя охватило производственный цех фанерно-спичечного комбината. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МЧС, пожар поразил уже четыре тысячи квадратных метров. ЧП попало на видео.

— Огонь разгорелся около 7:51 утра 13 сентября 2025 года на улице Молотовой. Сейчас на месте происшествия работают более 30 человек личного состава и 11 единиц техники, силы и средства наращиваются, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Спасатели пытаются усмирить огонь, после дознаватели должны выяснить причину ЧП. В это время прокуратура заинтересовалась произошедшим, проверка находится на особом контроле.

