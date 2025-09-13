Пожар на 4000 квадратах произошел в цехе в Усолье-Сибирском, ЧП попало на видео

В Усолье-Сибирском пламя охватило производственный цех фанерно-спичечного комбината. Как сообщили КП-Иркутск в региональном МЧС, пожар поразил уже четыре тысячи квадратных метров. ЧП попало на видео.
— Огонь разгорелся около 7:51 утра 13 сентября 2025 года на улице Молотовой. Сейчас на месте происшествия работают более 30 человек личного состава и 11 единиц техники, силы и средства наращиваются, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Спасатели пытаются усмирить огонь, после дознаватели должны выяснить причину ЧП. В это время прокуратура заинтересовалась произошедшим, проверка находится на особом контроле.
