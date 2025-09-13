У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение

В начале сентября на территории Камчатского края было зарегистрировано землетрясение с магнитудой шесть баллов. Сейсмическая активность была отмечена в 23:25 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался примерно в 146 километрах от Петропавловска-Камчатского, а глубина залегания очага составила 18,2 километра.