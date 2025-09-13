У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 в Тихом океане около восточного побережья Камчатки. Об этом в субботу, 13 сентября, сообщил краевой филиал ФИЦ единой геофизической службы РАН.
По данным приборов Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, магнитуда землетрясения составила 7,7.
— 13 сентября в 14:37 по камчатскому времени (5:37 по московскому времени). Координаты: 53,0119 северной широты, 160,4422 восточной долготы. Магнитуда: 6,3, — написали ученые данные мониторинга в Telegram-канале.
Уточняется, что эпицентр подземного толчка располагался в 123 километрах от Петропавловска-Камчатского.
Информация о последствиях и пострадавших не поступала.
23 августа на Камчатке за сутки зафиксировали 27 афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,5, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по краю. По данным сейсмологов, жители населенных пунктов толчков не ощутили.