На Камчатке после землетрясения объявили угрозу цунами

В субботу, 13 сентября, на Камчатке вновь зафиксировали сильное землетрясение. Силу подземных толчков оценили в 6.3 балла. В связи с этим в регионе объявили угрозу цунами. Об этом предупредил в Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
Он отметил, что специалисты уже начали осмотр социально значимых объектов и жилых домов. О разрушениях информации не поступало.
«Объявлена угроза цунами. Просим быть особенно внимательными при посещении Халактырского пляжа и других цунами-опасных районов», — оповестил Владимир Солодов.
Как сообщил глава РАН Геннадий Красников, ученые предупреждали о страшном землетрясении, произошедшем 30 июля на Камчатке. В том числе, об опасности знали региональные власти.