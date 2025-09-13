На Камчатке после землетрясения объявили угрозу цунами

В субботу, 13 сентября, на Камчатке вновь зафиксировали сильное землетрясение. Силу подземных толчков оценили в 6.3 балла. В связи с этим в регионе объявили угрозу цунами. Об этом предупредил в Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.