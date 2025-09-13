Ричмонд
На Камчатке после землетрясения объявили угрозу цунами

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6.3, губернатор объявил угрозу цунами.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 13 сентября, на Камчатке вновь зафиксировали сильное землетрясение. Силу подземных толчков оценили в 6.3 балла. В связи с этим в регионе объявили угрозу цунами. Об этом предупредил в Telegram-канале губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Он отметил, что специалисты уже начали осмотр социально значимых объектов и жилых домов. О разрушениях информации не поступало.

«Объявлена угроза цунами. Просим быть особенно внимательными при посещении Халактырского пляжа и других цунами-опасных районов», — оповестил Владимир Солодов.

Как сообщил глава РАН Геннадий Красников, ученые предупреждали о страшном землетрясении, произошедшем 30 июля на Камчатке. В том числе, об опасности знали региональные власти.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
