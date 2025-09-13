Байкеры жестоко избили водителя Toyota во Владивостоке

На улице Тигровой во Владивостоке группа мотоциклистов напала на владельца Toyota Prius. Конфликт начался с повреждения бокового зеркала автомобиля. Ситуация быстро переросла в жестокое нападение. Подробности — в материале «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Когда водитель вышел из машины, чтобы выяснить обстоятельства происшествия, один из байкеров нанес ему удар в голову. Потерпевшего повалили на землю, после чего несколько нападавших принялись избивать его ногами.
К счастью, неподалеку находился наряд дорожно-патрульной службы, который своевременно отреагировал на происходящее. Сотрудники ДПС оперативно прибыли на место происшествия и пресекли дальнейшее развитие конфликта.
Происшествие было зафиксировано на видео, что позволило сохранить доказательства случившегося. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту нападения.