На Камчатке объявлена угроза цунами

Власти Камчатского края объявили об угрозе цунами после мощного землетрясения магнитудой 6,3, зарегистрированного у восточного побережья полуострова.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале предупредил, что в регионе объявлена угроза цунами, и попросил быть особенно внимательными при посещении Халактырского пляжа и других цунами-опасных районов.
Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и следить за информацией из официальных источников.
Данное землетрясение стало очередным в серии афтершоков после мощного подземного толчка магнитудой 8,8, зафиксированного на Камчатке 30 июля.
Ранее в субботу Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН сообщил о регистрации землетрясения магнитудой 6,3 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Подземные толчки ощущались в населенных пунктах полуострова. При этом различные научные учреждения сообщали о разных оценках магнитуды: Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН указывала магнитуду 7,7, а Национальное управление океанических и атмосферных исследований США — 7,5.
