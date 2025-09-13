Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке объявлена угроза цунами

Власти Камчатского края объявили об угрозе цунами после мощного землетрясения магнитудой 6,3, зарегистрированного у восточного побережья полуострова.

Власти Камчатского края объявили об угрозе цунами после мощного землетрясения магнитудой 6,3, зарегистрированного у восточного побережья полуострова.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем Telegram-канале предупредил, что в регионе объявлена угроза цунами, и попросил быть особенно внимательными при посещении Халактырского пляжа и других цунами-опасных районов.

Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и следить за информацией из официальных источников.

Данное землетрясение стало очередным в серии афтершоков после мощного подземного толчка магнитудой 8,8, зафиксированного на Камчатке 30 июля.

Ранее в субботу Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН сообщил о регистрации землетрясения магнитудой 6,3 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Подземные толчки ощущались в населенных пунктах полуострова. При этом различные научные учреждения сообщали о разных оценках магнитуды: Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН указывала магнитуду 7,7, а Национальное управление океанических и атмосферных исследований США — 7,5.

Подписывайтесь на «МК» в МАХ. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше