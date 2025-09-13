На Камчатке объявлена угроза цунами

Ранее в субботу Камчатский филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН сообщил о регистрации землетрясения магнитудой 6,3 в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Подземные толчки ощущались в населенных пунктах полуострова. При этом различные научные учреждения сообщали о разных оценках магнитуды: Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН указывала магнитуду 7,7, а Национальное управление океанических и атмосферных исследований США — 7,5.