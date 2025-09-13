Ричмонд
В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА поврежден жилой дом

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Волгоградской области. Обломки повредили жилой дом и хозпостройку.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила администрация области.

«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков в южной части Волгограда в частном домовладении выбиты окна и повреждена крыша хозпостройки», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, разрушений, возгораний и пострадавших нет.

