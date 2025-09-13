В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА поврежден жилой дом

Об этом сообщила администрация области.
«Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков в южной части Волгограда в частном домовладении выбиты окна и повреждена крыша хозпостройки», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, разрушений, возгораний и пострадавших нет.
