На Камчатке объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 6,3

На Камчатке после сильного землетрясения объявили угрозу цунами. Подземный толчок магнитудой 6,3 зафиксировали у восточного побережья полуострова — сотрясения ощущались в населённых пунктах.

Источник: Life.ru

Афтершок магнитудой 6,3 встряхнул Камчатку. Видео © Telegram / Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что специалисты уже осматривают социально значимые объекты и жилой фонд, а все службы переведены в режим повышенной готовности.

«Магнитуда составила 6,3, в краевой столице толчки ощущались в 4−6 баллов. Объявлена угроза цунами. Просим быть особенно внимательными при посещении Халактырского пляжа и других цунами-опасных районов», — написал Солодов в Telegram.

Он добавил, что на данный момент сведений о разрушениях и серьёзных повреждениях нет, но сила толчка в эпицентре достигала 7,7 баллов.

«Прошу сохранять спокойствие и быть внимательными к информации из официальных источников», — призвал губернатор.

Ранее Life.ru писал, что на этой неделе сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в Тихом океане недалеко от Камчатки. Толчки ощущались в прибрежных населённых пунктах, о пострадавших сведений не поступало.

