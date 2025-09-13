Слюсарь предупредил об отражении атаки БПЛА в Ростовской области

Украинские беспилотники попытались атаковать Ростовскую область ночью 13 сентября. Обошлось без жертв и разрушений на земле. Об этом оповестил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Он сообщил, что беспилотники ликвидированы в трех районах региона. Дроны ВСУ перехвачены в Миллеровском, Морозовском и Чертковском районах.
«Наши силы ПВО отразили воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Миллеровском, Морозовском и Чертковском районе. Предварительно, обошлось без последствий на земле», — написал Юрий Слюсарь.
В Росавиации сообщили о введении временных ограничений на работу аэропортов Волгограда и Ярославля. С 05:10 воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы. Меры связаны с обеспечением безопасности полетов.