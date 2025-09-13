Угроза цунами на Камчатке: что известно о новом мощном землетрясении

Кроме того, возможен приход волны высотой до 120 сантиметров в район мыса Маячного и на Халактырский пляж. МЧС сообщает, что ожидаемая высота волн, которые могут достичь побережья, остается незначительной. Однако гражданам настоятельно рекомендуется держаться как можно дальше от линии берега. Ни при каких обстоятельствах не следует направляться к морю с целью наблюдать за возможным цунами, поскольку это может представлять угрозу для жизни и здоровья.